Il Tolfa meglio dell’Atalanta: ribalta lo 0-2 e fa esultare la collina • Terzo Binario News

Il Tolfa di Emiliano Cafarelli come l’Atalanta di Raffaele Palladino. Anzi, forse l’impresa dei biancorossi in Coppa Italia Promozione vale persino di più perché rispetto ai nerazzurri, hanno perso la gara di andata 0-2 in casa e per di più con l’aggravio dei gol in trasferta che valgono doppio.

Ecco perché il 4-2 del Francesca Gianni con cui hanno battuto il Real San Basilio presenta un peso specifico maggiore.

I bergamaschi, contro il Borussia, venivano dal 2-0 di Dortmund ma hanno potuto contare sull’apporto dello stadio Azzurri d’Italia permettere in piedi una rimonta Champions memorabile.

Nel piccolo della collina alle spalle di Civitavecchia l’impresa resterà negli occhi di chi c’era per il valore in sé ma anche perché può dare un senso a una stagione fin qui mediocre, nella quali le ambizioni nel campionato di Promozione erano ben altre rispetto all’ottavo posto attuale.

Ma è tempo di godersi questo successo, come si evince dalle parole di mister Emiliano Cafarelli: «Questa vittoria è il frutto di un grande lavoro della società e del gruppo. È la dimostrazione che il Tolfa è una società seria, che il gruppo sta lavorando bene e tutto lo staff tecnico sta facendo un lavoro davvero importante. È un risultato meritato, un obiettivo raggiunto che premia l’impegno quotidiano di tutti».

Sulla stessa lunghezza d’onda il direttore sportivo Marcello Smacchia: «Siamo stati padroni del campo in tutti i sensi. È stata veramente una grossa prestazione, anche letta nell’arco dei 180 minuti abbiamo strameritato questo passaggio del turno. Devo ringraziare di cuore, i ragazzi, lo staff tecnico, tutti, perché è stata una prestazione importante volendo a tutti i costi la qualificazione. Complimenti a tutti, perché è vero che in campionato non stiamo rendendo al meglio, ma questa è una squadra importante e lo ha dimostrato nonostante assenze importanti che peraltro capitano dall’inizio dell’anno. Domenica in campionato ci aspetta una partita difficilissima, che serve a darci continuità. La semifinale di Coppa è il giusto premio pure per una società che sta facendo dei sacrifici enormi e si merita queste soddisfazioni a dimostrazione che il lavoro alla lunga paga. Infine, è un omaggio a tutti i nostri tifosi e chi c’è stato sempre dietro anche nei momenti più bui e tristi, però non è mai mancato il supporto e per questo li ringrazio veramente di cuore».

In ultimo, le parole dal sodalizio: «Siamo in semifinale! Quando meno te celo aspettavamo, i nostri ragazzi hanno tirato fuori una prestazione magistrale e conquistando una semifinale di Coppa Italia che sembrava impossibile dopo lo 0-2 dell’andata. Un’impresa straordinaria sul campo di una delle formazioni più forti del panorama regionale, squadra che può vantare in rosa giocatori con trascorsi nel professionismo come Ciciretti, protagonista anche in Serie A con Napoli e Benevento. Grandissimi i nostri ragazzi, che hanno ottenuto un successo che serviva eccome dopo un cammino altalenante in campionato. Un successo che non vale solo una semifinale, ma rafforza l’identità di un gruppo che continua a onorare maglia e territorio, riportando entusiasmo e orgoglio in tutta la comunità tolfetana».