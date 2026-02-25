Impresa Tolfa contro il San Basilio: è in semifinale di Coppa Italia • Terzo Binario News

Al Tolfa riesce l’impresa impossibile di ribaltare lo 0-2 dello Scoponi andando a vincere 4-2 al Francesca Gianni di Roma contro la corazzata Real San Basilio.

I biancorossi hanno avuto accesso alla semifinale – la terza nelle ultime cinque stagioni – in virtù dei gol segnati in trasferta visto che in questa tornata di Coppa Italia di Promozione vale la vecchia regola delle coppe europee.

Re di Coppa si è autoincoronato Manuel Vittorini, autore della doppietta che a regalato il passaggio del turno ai collinari.

L’avvio di gara è favorevole agli ospiti perché dopo due occasioni capitate a Damiano Pasquini prima e Manuel Vittorini, poi bloccate dal portiere di casa Caiola, al quarto d’ora arriva lo 0-1 firmato Giovanni Bernardini, ormai sulla soglia dei 20 centri stagionali. Dopo neanche cinque minuti le speranze tolfetane sembrano crollare con il pareggio del San Basilio di Tortolano. La squadra di Emiliano Cafarelli ha il merito di non demoralizzarsi e al 22’ Pasquini firma l’1-2. A questo punto, ai biancorossi basterebbe segnare un solo altro gol per passare. Nella ripresa Razzini trova il 2-2 che rimanda i romani in semifinale ma è a questo punto che sale sugli scudi Manuel Vittorini: il numero 7 al 42’ insacca il 2-3 che riaccende le speranze e dopo due minuti trova la stoccata del 2-4 definitivo che vale la qualificazione.

Real San Basilio: Caiola, Chivu, Pompei, Menicucci (10’st Baldinelli), Fiscaletti, Razzini, Zitelli (30’pt Collacchi), Mereu, Sciamanna (32’st Di Giosia), Tortolano (39’st Alessandro), Modugno (22’st Cardellini). A disp. Cecchetti, Iovinella, Leone, Ciciretti. All. Massimiliano Torrice.

Tolfa: De Clementi, Benedetti (32’st Costa), Ficorella (20’st Monteneri), Bevilacqua, Selvaggio, Salvato, Manuel Vittorini (45’st Scocco), Nuti, Bernardini, Pasquini (47’st Colace), Quinti. A disp. Di Camillo, Roccisano, Zucconi, Ianari, Cristiano. All. Emiliano Cafarelli.

Arbitro Gianpiero Peluso di Frosinone.

Reti 15’pt Bernardini (T), 20’pt Tortolano (S), 22’pt Pasquini (T), 15’st Razzini (S), 42’st Manuel Vittorini (T), 44’st Manuel Vittorini (T).