Il Tolfa in campo alle 18,30 contro il Civitavecchia al Tamagnini • Terzo Binario News

Prima uscita amichevole dei collinari guidati da Roberto Macaluso

Prima settimana di lavoro per il Tolfa, che ora osserva un paio di giorni di riposo ferragostani per poi tornare a sbuffare alla Pacifica mercoledì 16 agosto così da preparare la prima uscita ufficiale, il giorno dopo, al Tamagnini, contro il Civitavecchia.

Nel frattempo, i giorni scorsi sono serviti ai calciatori per prendere confidenza sia con lo staff nuovo che fra compagni stessi, visto che il gruppo è stato rinnovato profondamente rispetto alla stagione passata. Così mister Roberto Macaluso sta cercando di amalgamare 24 elementi così da trasformarli in una squadra, vestita di biancorosso: «Devo dire che come inizio è stato buono – spiega l’allenatore – considerando che ci sono persone che si conoscono a malapena. Ci vuole tempo per conoscerci e capire come e dove lavorare. In questo senso, la partenza anticipata al 7 agosto è stato un piccolo vantaggio che ci siamo presi e che si sta rivelando utile». Nessuna variazione sul programma studiato: «C’è il giusto impegno e adesso serve lavorare a testa bassa. Si procede senza variazioni rispetto alle attese, con la parte atletica certo ma sempre con la palla. I ragazzi stanno apprendendo i nostri metodi, diversi rispetto a quelli che hanno usato fino adesso. Sono pochi gli elementi che sono rimasti, per cui è un po’ tutto nuovo». Solo alcuni giocatori conoscono i metodi di Macaluso e sono loro che stano guidando i compagni in questa fase ovvero Marco Bevilacqua, Omar Pastorelli o Samuele Pangi: «Loro sanno come voglio giocare e in questi giorni, quando c’è stato bisogno ho indossato la casacca. Mi sono divertito nello “schierarmi” in campo, quando le squadre della partitella erano dispari. In tutto questo va detto che la società ci fa lavorare tranquilli, senza la benché minima pressione. Ora abbiamo qualche giorno di riposo e mercoledì riprendiamo». A proposito di società il tecnico spera di completare la rosda nelle prossime settimane con altri due pezzi: un classe 2005 e un centravanti, ovvero due giocatori che forniscano alternative valide e che siano competitivi come i titolari: «Magari arrivasse un regalo tipo Gianluigi Salvato ovvero un attaccante di categoria, che è stato cercato ma invano. Come numeri siamo corti davanti perché se sugli esterni ci sono due giocatori per ogni ruolo, nel punto di riferimento offensivo, ho a disposizione il solo Federico Superchi. Va ancora scandagliato il mercato, che fra qualche settimana potrebbe riservare delle sorprese» la conclusione di Roberto Macaluso.