Il Tolfa eliminato dalla Coppa Italia: 2-0 a Civita Castellana • Terzo Binario News

Il cammino del Tolfa in Coppa Italia di Promozione si ferma ai 32esimi di finale. I biancorossi hanno ceduto 2-0 a Civita Castellana contro la Jfc, con l’andata dello Scoponi che era finita 1-1.

Si è giocato nel tardo pomeriggio e su di un campo di terra: due elementi che non hanno certo aiutato l’undici di Roberto Macaluso (per via delle assenze e la scomodità della trasferta) ma questo non ha impedito loro di provarci.

Il primo tempo si è chiuso sullo 0-0 e non sono mancate le occasioni da rete da una parte e dall’altra (per gli ospiti da segnalare alcuni palloni buoni capitati a Miguel Vittorini) poi a inizio ripresa i civitonici hanno trovato il punto del vantaggio quasi subito con Stefano Rizzo.

Marco Bevilacqua e compagni (in quanto capitan Marco Roccisano era assente) non hanno perso il timone, andando a cercare la rete. Il bomber Martinelli, subentrato dalla panchina, ha avuto qualche occasione ma con il Tolfa tutto sbilanciato in avanti a fine gara è arrivato il gol di Salvatori che ha chiuso la sfida.

«Siamo usciti ma senza demerito e dimostrando di tenere alla competizione infrasettimanale – dice mister Roberto Macaluso – tuttavia ci siano trovati a gestire una situazione non certo favorevole. Però riconosco alla squadra la voglia di provarci, di non mollare e di continuare ad attaccare anche nelle avversità. Dall’altra parte avevamo un avversario che voleva riscattarsi dalla sconfitta di Santa Marinella e ha sfruttato al meglio l’occasione. Sono contento della mentalità con cui è sceso in campo il Tolfa così come sono realista, non avendo una rosa così profonda da poter competere su due fronti contemporaneamente». Capitolo chiuso, ma la prestazione resta: «Qualche errore si è commesso ma nel complesso è stata una prestazione che dimostra un processo di crescita in corso». Ora per il Tolfa arriva il momento di tirare il fiato. Infatti per la sesta giornata del girone A di Promozione, il calendario prevede la pausa per i biancorossi, in quanto le squadre sono 19. Ritorno in campo il 20 ottobre al Salaria Sport Village contro il Salaria Vescovio nella settima giornata di andata. E la pausa in collina è salutata positivamente: «Sarà un momento utile soprattutto per far rifiatare alcuni giocatori che in questo periodo hanno speso molto e altri che invece hanno bisogno di tempo per recuperare da qualche infortunio. La pausa capita nel momento giusto, senza preoccuparsi della classifica ma pensando solo a fare quello che sappiamo e dobbiamo fare» la chiosa finale di Roberto Macaluso.