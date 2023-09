Il Sindaco di Ladispoli Grando: “Educazione è chiave per un futuro migliore, buon anno scolastico a tutti!” • Terzo Binario News

“Con l’inizio del mese di settembre si riaprono le porte delle nostre scuole.

A poche ore dal suono della prima campanella desidero rivolgere i miei più sinceri auguri a tutti gli alunni, ai genitori, agli insegnanti e a tutto il personale scolastico, per un anno ricco di apprendimento, crescita e successi.

L’educazione è la chiave per costruire un futuro migliore e sono certo che le nostre scuole forniranno, come sempre, un ambiente sicuro e stimolante per l’apprendimento.

Ai nostri alunni: vi incoraggio a perseguire con passione i vostri sogni e gli obiettivi accademici. Ricordate che il vostro impegno e la vostra dedizione saranno direttamente proporzionali ai risultati che conseguirete.

Agli insegnanti e al personale scolastico: voglio esprimere la mia profonda gratitudine per il vostro impegno costante nell’istruire e guidare le generazioni future.

Il vostro lavoro è fondamentale per la crescita della nostra comunità e il successo dei nostri giovani.

Ai genitori: siete un pilastro fondamentale nel supportare l’educazione dei vostri figli. Continuate ad essere un punto di riferimento e di ispirazione per loro mentre intraprendono questo nuovo capitolo della loro vita.

L’amministrazione comunale che ho l’onore di rappresentare sarà sempre al vostro fianco e continuerà a lavorare per migliorare e potenziare l’offerta scolastica nella nostra città.

Auguro a tutti un felice e fruttuoso anno accademico 2023/2024!”

Il Sindaco

Dott. Alessandro Grando