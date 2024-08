Il Santa Severa Futsal ripescato in C1 • Terzo Binario News

Dunque sarà derby con il Civitavecchia; in C2 con il Campo dell’Oro riecco l’Atletico

Il Santa Severa Futsal giocherà in C1 anche nella prossima stagione. Il club neroverde è stato ripescato come quarto sodalizio avente diritto. Infatti la formazione neroverde, lasciata alle spalle un’annata deludente, terminata con la retrocessione a seguito del play-out perso in trasferta contro il Santos, ripartirà dalla massima categoria regionale con entusiasmo e una rosa rinnovati.

Non che fosse un assillo quello del ripescaggio, però visto che le condizioni si sono generate e il posto liberato, ecco che la domanda è stata accolta.

E allora, parola a capitan Jeanpier Gaone, fra i primi a decidere di rimanere in neroverde senza la certezza del ripescaggio.

«La motivazione non manca – spiega Gaone – e la pausa estiva è servita per guarire da qualche acciacco. Il ripescaggio rappresenta un’occasione per cancellare il campionato scorso, che non si è concluso certo come volevamo. Tuttavia, potrà essere utile per incamerare un’esperienza utile ad affrontare meglio la stagione 2024-2025. L’ambizione è quella di far crescere i giovani e salvarci, divertendoci e costruendo un gruppo unito».

Ultimo passaggio sulla lunga esperienza santaseverina: «Con la società sussiste un legame forte. Siamo amici, c’è sintonia e mi fanno sentire importante. La responsabilità addosso la sento, non lo nego, soprattutto nei confronti dei più giovani. Sono sicuro che questo campionato ci regalerà sorrisi», la conclusione di Jeanpier Gaone. Per quanto riguarda i gironi, c’è da aspettare per sapere dove lo stesso Santa Severa e la Futsal Civitavecchia verranno inserite. Di sicuro, stando al comunicato 11 del calcio a 5 regionale, 28 sono le compagini che formeranno i due raggruppamenti di C1 e altrettanto sicuramente di disputerà il derby come avvenuto l’anno scorso che peraltro ha visto trionfare i santaseverini sia all’andata che al ritorno.

Infine in C2, oltre al Campo dell’Oro inserito nell’organico regionale, c’è stato anche il ripescaggio dell’Atletico Civitavecchia retrocesso al termine della stagione scorsa e che ha avuto spazio in quanto primo avente diritto. Dunque saranno 54 le società a competere nella seconda categoria regionale comprese le due civitavecchiesi che – verosimilmente – anche loro si ritroveranno nello stesso raggruppamento per dare vita alla stracittadina fra i quartieri di San Liborio e Campo dell’Oro.