Il ricordo del bombardamento su Civitavecchia del 14 maggio 1943 - Terzo Binario News

(foto Francesco Cristini) – “Sto leggendo in alcuni post come quello di un nostro concittadino, Massimo Borghetti, il ricordo di un momento triste per la nostra città. Ricordi di chi ha vissuto in prima persona un bombardamento distruttivo, il primo dei tanti che hanno causato tante vittime e cambiato il volto di Civitavecchia.

Lo abbiamo ricordato questa mattina nel silenzio e nel rispetto di una cerimonia per non dimenticare quei momenti tremendi.

Per rendere omaggio alle vittime, abbiamo anche ripristinato nei giorni scorsi la targa “Largo Caduti XIV Maggio” nell’area alle spalle della Cattedrale, che ospita la lapide con il lunghissimo elenco dei deceduti di quei giorni.

Oggi alle 15.12, secondo alcune ricostruzioni l’orario esatto dell’inizio del bombardamento, a 78 anni suoneranno le sirene delle navi e le campane delle chiese: ringrazio il comandante del porto Francesco Tomas e monsignor Cono Firringa per aver accolto, in questo senso, il mio invito”.

il sindaco Ernesto Tedesco