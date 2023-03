Il programma religioso per la Settimana Santa di Cerveteri • Terzo Binario News

La Parrocchia Santa Maria Maggiore rende noti gli orari delle celebrazioni per la Domenica delle Palme e per il Venerdì Santo

Con l’approssimarsi della Santa Pasqua, le Parrocchie Santa Maria Maggiore e Santissima Trinità hanno reso noti gli appuntamenti religiosi in vista della Settimana Santa.

Gli appuntamenti per i fedeli sono due.

Quello di domenica 2 Aprile, Domenica delle Palme, alle ore 10:45 Benedizione delle Palme, con partenza dalla Parrocchia Santa Maria Maggiore e benedizione delle Palme davanti la Chiesa di Sant’Antonio. Al termine, parroci e fedeli si sposteranno in Via dei Bastioni, Piazza Giuseppe Verdi, Via Agillina, Via Roma, Via Santa Maria e poi farà rientro in Chiesa.

L’altro appuntamento è quello con il Venerdì Santo.

Verso le ore 16:00 dopo la Celebrazione della Passione che si svolgerà in Chiesa Santa Maria Maggiore, la processione della Madonna Addolorata dalla Chiesa di Piazza Santa Maria fino a Largo Almuneacar, dove si incontrerà con la processione del Cristo Morto proveniente dalla Santissima Trinità.

La processione congiunta, andrà a concludersi nella Chiesa di Via Madonna dei Canneti