Il progetto ERASMUS+ CO-VET dello Stendhal di Civitavecchia ha fatto tappa in Grecia • Terzo Binario News

“Una nuova avventura nel mondo dell’Erasmus CoVet per l’IIS Stendhal di Civitavecchia.

Il progetto ERASMUS+ CO-VET “Sustainable Cooperation For Goals at Vet Schools” ha fatto tappa in Grecia, più precisamente ad Atene dove si è svolta la terza delle quattro mobilità previste per 8 ragazzi dei tre Istituti, accompagnati dalle prof.sse Lalli Erika e Beatrice Renzi. Il progetto coordinato dalla Francia, e con Italia, Turchia e Grecia come partners ha come obiettivo la realizzazione di un futuro più sostenibile attraverso la cooperazione.

La scuola ospitante 4° EPAL, una scuola d’arte di Atene, ha organizzato attvità mirate all’approfondimento del tema: “Arts in equality gender”. Numerose sono state le attività didattiche che hanno coinvolto i ragazzi delle varie nazioni: la visita al Partenone, al Museo dell’Acropoli, presso un’azienda agricola biodinamica. La visita al Museo di Arte Contemporanea EMST è stata sicuramente la più incisiva poiché, attraverso l’arte e la cultura visiva, ha fatto riflettere studenti e docenti sulla società in generale e sulle sue urgenze politiche in particolare attraverso la mostra intitolata “E se le donne governassero il mondo” in linea con la giornata del 25 novembre: Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Non sono mancati momenti di svago e di divertimento in cui gli studenti di tutte le nazioni hanno socializzato consolidando vecchie amicizie e stringendone di nuove, legami che rappresentano il vero obiettivo dei progetti Erasmus per poter pensare allo sviluppo di una società migliore basata sulla cooperazione internazionale e sul rispetto dell’altro con i suoi usi e costumi. Ora ci stiamo preparando per la prossima avventura: la Francia sta aspettando i nostri ragazzi!”

Prof.ssa Patrizia Bedini

Commissione Stampa IIS STENDHAL