Il piccolo Ken rimasto senza padrone e la lupetta Ellen cercano chi li ami ancora • Terzo Binario News

KEN CERCA ADOZIONE. Il suo proprietario muore improvvisamente e lui si ritrova a 10 anni ad andare in canile! È un maschietto, simil Jack Russell, sano, tranquillo, di poche pretese. Sempre vissuto in appartamento è l’ideale per un adulto che desideri un compagno di passeggiate o un amico fedele dentro casa. Ken pesa meno di 5 kg e non merita di finire i suoi giorni in una fredda gabbia. È a Roma. Info: Cinzia 3336434142.

E poi c’è ELLEN, bellissima lupetta, tenera cucciola nata 1.9.2023, di taglia medio/grande docile, gentile e affettuosa.

