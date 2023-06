Il "Peter Pan" degli studenti del "Marconi" di Civitavecchia emoziona e diverte la platea del Traiano • Terzo Binario News

EMOZIONE, Entusiasmo ed energia sono le tre E che hanno caratterizzato lo spettacolo dei ragazzi del Marconi di ieri in un Teatro Traiano sold-out. Un vero musical quello presentato dal Laboratorio di Teatro e Scrittura Creativa del Marconi.

I ragazzi, tutti bravissimi, sapientemente guidati dalle prof.sse Cristiana Pieroni e Anna Baldoni, si sono mossi da professionisti strappando al pubblico spesso applausi e risate. Soprattutto si è visto il gruppo bene affiatato che, come ha scritto un ragazzo, da sconosciuti sono diventati durante le prove tutti amici e sicuramente questa bella favola rock di Peter Pan rimarrà loro nel cuore per tutta la vita come uno dei momenti più belli della loro vita scolastica. Il Laboratorio di recitazione del Marconi non fa provini ma accoglie tutti gli alunni e poi si lavora per dare quella preparazione iniziale per partecipare a un lavoro teatrale.Quindi seguendo il metodo del ” Fammi fare e io imparo” i ragazzi si avvicinano alla magia del Teatro , che è sicuramente bellezza e cultura.

Alla recitazione si aggiunge la danza professionalmente curata dalla prof.ssa Cristiana Pieroni che è stata anche ballerina all’opera di Roma. Coreografie ricche di sentimento, bellissimo il passo a due dei due talentuosi ragazzi durante esecuzione della canzone più famosa” Seconda stella a destra…” cantata magistralmente. Momenti di grande livello interpretativo. Per non parlare della stupenda coreografia, con l’intervento di ballerini Hip hop , sempre alunni del Marconi.

BRAVISSIMI TUTTI GLI INTERPRETI DAL SIMPATICISSIMO Peter Pan agli stralunati pirati guidati da Capitan Uncino, alla bravura di Wendy, ballerina e anche cantante, e dei suoi stupendi fratellini. I bambini sperduti hanno incantato per la loro dolcezza… bravi gli indiani e bravissimo Saul Stella alle percussioni! Preziosi i supporti dei professori che dietro le quinti con perfetta organizzazione hanno curato la messa in scena. Insomma una bellissima serata al Traiano all’ insegna dell’ energia, dell’emozione e dell’entusiasmo e soprattutto della bravura di tutti i ragazzi che sono sempre Meraviglia!