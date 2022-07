Il Pd minimizza sull'irruzione alla Festa dell'Unità di Civitavecchia Bene Comune • Terzo Binario News

Liquidate come “marginali operazioni di disturbo”, l’interruzione mostra la frattura nell’area del centrosinistra

“È emerso, nel confronto con Daniele Leodori e il segretario regionale del PD Bruno Astorre, quanto volevamo che venisse messo in evidenza.

Al di là di un lungo elenco di interventi sul territorio preme sottolineare la progettualità sostenuta da importanti ed inedite risorse del PNRR, per centinaia di milioni di euro, che verranno investite a beneficio della città e che nei prossimi anni potrebbero cambiare la qualità della vita di molti, ad esempio sul piano della mobilità con la realizzazione di una metropolitana di superfice per il collegamento con Roma.

Anche da segnalare gli interventi sul Porto e sulle infrastrutture in generale, sulla sanità e sulla vivibilità della città. Estremamente significativo l’interesse che il vice Presidente Leodori, a nome della maggioranza che governa la Regione, ha manifestato a proposito di decisa spinta verso la transizione energetica che dovrà portare la città fuori dalla dipendenza dai combustibili fossili. Una sostanziale apertura ed un sostegno aperto alla ipotesi di realizzare un impianto eolico offshore e accanto a questo un hub al servizio della realizzazione di pale eoliche con prospettive occupazionali di eccezionale interesse per l’intero territorio. È stato infine anche comunicato un concreto impegno per iniziative legislative regionali che potrebbero costituire un passo decisivo verso una possibile soluzione dell’annoso problema degli usi civici.

Marginali operazioni di disturbo non hanno scalfito il merito del confronto con i nostri rappresentanti alla Regione.

Si conferma dunque il nostro impegno nel merito delle cose e rivolto a risolvere i problemi dei cittadini.

La Festa continuerà sino a domenica prossima, con ulteriori occasioni di dibattito e di confronto e con proposte gastronomiche e spettacolari, dentro un clima di serena socialità”.

Il Partito Democratico di Civitavecchia