Il Pd Ladispoli: “Schiuma maleodorante in mare segnalata alle autorità” • Terzo Binario News

“Nella giornata di giovedì 22 giugno 2023 diversi cittadini di Ladispoli hanno segnalato la presenza di materiali galleggianti e schiuma maleodorante nello specchio di mare antistante Marina di Palo.

Prontamente, il Circolo del Partito Democratico di Ladispoli “Luciano Colibazzi”, per mezzo del gruppo consiliare PD-La Forza della Comunità, tramite PEC ha provveduto a sporgere segnalazione al Sindaco, alla Polizia Locale, all’Arpa e alla Capitaneria di Porto.

Il tutto secondo una duplice considerazione: che negli ultimi giorni sono comparsi materiali galleggianti e schiuma maleodorante sul tratto di mare in località Marina di Palo; che tali macchie sono comparse anche nei tratti di mare del lungomare centrale.

Nell’istanza, impostata anche come interrogazione formale all’Amministrazione Comunale, è stata richiesta di verificare la natura di tali fenomeni al fine di scongiurare eventuali contaminazioni batteriche e/o fenomeni di inquinamento esterni (sversamenti, ecc.).

Il PD Ladispoli e il gruppo consiliare PD-La Forza della Comunità, restano in attesa di un riscontro da parte dell’amministrazione, convinti che un adeguata verifica della situazione segnalata consenta di verificare se tali fenomeni siano naturali, oppure effetto di inquinamento da parte dell’uomo. In quest’ultimo caso l’amministrazione dovrà prendere i dovuti provvedimenti ed accertare responsabilità affinché tali eventi non si ripetano in futuro”.

𝗣𝗮𝗿𝘁𝗶𝘁𝗼 𝗗𝗲𝗺𝗼𝗰𝗿𝗮𝘁𝗶𝗰𝗼 𝗟𝗮𝗱𝗶𝘀𝗽𝗼𝗹𝗶 – 𝗚𝗿𝘂𝗽𝗽𝗼 𝗖𝗼𝗻𝘀𝗶𝗹𝗶𝗮𝗿𝗲 𝗲 𝗖𝗶𝗿𝗰𝗼𝗹𝗼 “𝗟𝘂𝗰𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗖𝗼𝗹𝗶𝗯𝗮𝘇𝘇𝗶”