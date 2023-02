Il Pd Ladispoli punta su Elly Schlein • Terzo Binario News

“Con l’appuntamento a domenica prossima, 26 febbraio, al gazebo per le primarie aperte al pubblico, si è conclusa anche al Circolo PD di Ladispoli la prima fase del Congresso nazionale riservato alle sezioni.

Nella mattinata di domenica scorsa, 19 febbraio, i tesserati hanno espresso la propria preferenza ai quattro candidati in lizza per il ruolo di Segretario/a nazionale con questo risultato: 8 voti per Stefano Bonaccini, 0 per Gianni Cuperlo, 10 per Paola De Michelis, 19 per Elly Schlein.

I lavori si sono svolti con l’approfondimento delle mozioni per bocca di Emiliano Minnucci/Stefano Bonaccini – Carla Zironi/Paola De Micheli – Silvia Marongiu/Elly Schlein, mentre per Gianni Cuperlo ha sopperito alla mancanza di un delegato il co-reggente della segreteria del Circolo, Marco Di Marzio, col supporto di Esmeralda Tily.

Sostanzialmente, pur nelle diversità, è emersa la volontà di voltare pagina, di dare un nuovo impulso popolare, di massa, al Partito Democratico che resta comunque la principale forza di riferimento del centro sinistra.

Con l’occasione il Circolo ha rivolto un affettuoso ringraziamento ad Emiliano Minnucci che pur con tantissime preferenze non è entrato nella compagine dem all’opposizione nella Regione Lazio finita nelle mani della destra.

Un ringraziamento non certo di facciata, ma sentito nei confronti di Minnucci che è sempre stato territorialmente disponibile e presente.

Ora si apre la seconda fase del Congresso con i gazebo aperti al pubblico.

Praticamente un ballottaggio per scegliere tra i primi due candidati classificati chi sarà al timone del Partito Democratico.

Il Circolo di Ladispoli fornirà in tempo utile tutti gli elementi necessari come luogo, orari, modalità di voto”.

Partito Democratico Ladispoli