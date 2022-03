Il Pd e i Giovani Democratici di Fiumicino avviano la raccolta per l'Ucraina - Terzo Binario News

Stiamo vivendo tutti l’orrore e la tragica realtà di una assurda guerra in Europa. È giusto protestare, è giusto lavorare perché la pace si affermi al più presto, ma è altrettanto importante aiutare nel concreto chi questa tragedia la sta vivendo sullapropria pelle.

Proprio per questo motivo, il Partito Democratico di Fiumicino ed i Giovani Democratici si uniscono alla campagna di raccolta promossa dalla Segreteria Regionale, mettendo a

disposizione gli spazi dei propri circoli locali e l’impegno dei propri iscritti per raccogliere medicinale e beni di prima necessità da destinare alla popolazione colpita dalla guerra in Ucraina.

Con un piccolo aiuto da parte di ciascuno di noi possiamo dimostrare concretamente la vicinanza ed il sostegno nei confronti di coloro che si trovano in gravi difficoltà, senza alcuna certezza ed a rischio della propria vita. In momenti come questi, anche il più piccolo dei gesti può fare la differenza per chi si trova in quelle condizioni. Invitiamo, quindi, tutti i cittadini perché aderiscano a questa raccolta, portando i seguenti beni di prima necessità (una lista più completa si trova nelle nostre pagine social).

-cibi in scatola (eccetto quelli da cucinare)

-caffè e the

-latte in polvere

-merendine

-torce con batterie

-pannolini

-lacci emostatici

-garze

-Paracetamolo/Ibuprofene

-assorbenti e prodotti per l’igiene personale.

La raccolta verrà effettuata nelle giornate di venerdì 4 marzo e lunedì 7 marzo, dalle ore 10-13 e dalle ore 15-18, presso il circolo di Fiumicino, in via Formoso n. 84. Nel caso di prolungamento del progetto, sarà fornita comunicazione delle nuove date. Analoga iniziativa verrà svolta presso il circolo di Maccarese, in via dei Pastori n. 2, secondo modalità che verranno comunicate dalla segreteria.