Raccolta pro Ucraina a Civitavecchia: alla sede Pd di via Friuli prosegue, ma niente indumenti - Terzo Binario News

Prosegue presso la sede del PD di via Friuli la raccolta di generi alimentari a lunga conservazione, di medicinali e prodotti farmaceutici secondo le quanto precedentemente comunicato.

NON SONO INVECE PIU’ NECESSARI INDUMENTI COME COMUNICATO PRECEDENTEMENTE, DATA L’INDICAZIONE RICEVUTA IN DATA ODIERNA DAL CENTRO DI RACCOLTA .

Si ringrazia la popolazione di Civitavecchia per la grande sensibilità e generosità dimostrata fino ad ora.

Il Segretario PD Piero Alessi