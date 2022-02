Il Pd di Ladispoli blinda procedure e Silvia Marongiu: "Tutto regolare e trasparente" - Terzo Binario News

“Mercoledì 2 marzo 2022 dalle 18:30 nuova Assemblea degli iscritti, operativa per la campagna elettorale, alla presenza del Segretario Provinciale e dei consiglieri regionali”

“Appare stravagante che circolino notizie di ricorsi presentati e rivolti sulle procedure seguite: nessun appello è mai arrivato agli organismi dirigenti del Circolo e nemmeno agli Organismi Provinciali competenti, né in questi giorni né nei termini previsti dallo Statuto.

Le procedure che hanno portato alla proposta di Silvia Marongiu come candidata Sindaca del PD, poi accettata da altri partiti e liste Civiche, sono state infatti trasparenti e pubbliche.

Per la sua designazione è stato seguito l’iter comprendente una consultazione interna, un Direttivo ed un’Assemblea degli iscritti dove sono stati invitati anche i rappresentanti di forze politiche esterne, che sono anche intervenuti portando il loro saluto e il loro contributo alla discussione: a tutto questo va aggiunto il Congresso per la contemporanea nomina del Segretario.

Noi non vogliamo entrare nel merito dei metodi seguiti per altre candidature: ognuno ha scelto la procedura che ha ritenuto opportuna.

Riteniamo però difficile che altrove si siano seguiti metodi così trasparenti, partecipati e rispettosi delle regole.

Siamo quindi di fronte a manovre fuorvianti che non hanno alcun valore.

Il PD e gli alleati della coalizione che sostiene la candidatura di Silvia Marongiu sono al lavoro per l’elaborazione del programma e del confronto con la cittadinanza, con la ferma volontà di allearsi, nel percorso che condurrà al voto, con tutte le forze che intendono impegnarsi per un profondo cambiamento nella gestione del nostro Comune.

In tale contesto annunciamo in conclusione che il prossimo mercoledì 2 marzo 2022, a partire dalle ore 18:30, sarà convocata una nuova Assemblea degli iscritti, operativa per la campagna elettorale, alla presenza del Segretario provinciale e dei consiglieri regionali”.

PARTITO DEMOCRATICO

Circolo di Ladispoli, 25 Febbraio 2022