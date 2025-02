Il Pd Allumiere attacca Landi: "Della sveglia ha bisogno lui, non Città Metropolitana" • Terzo Binario News

In un articolo, di recente uscita, sono riportate le seguenti parole: il Sindaco Landi “suona la sveglia a città metropolitana”. E noi invece titoliamo: chi suona la sveglia al Sindaco Landi?

Un sindaco latitante per la maggior parte della settimana. Molti i cittadini che ci contattano perché non riescono ad avere un punto di riferimento, del resto, ormai lo sappiamo: il Sindaco esce fuori solo al “dì di festa”.

Come Partito Democratico abbiamo organizzato più di un incontro con i rappresentanti di Città Metropolitana che si sono mostrati sempre disponibili a fornire risposte, mai una volta il Sindaco ha colto l’occasione per avere risposte o spiegazione.

Nella giornata di lunedì 17 febbraio ci siamo subito messi in contatto con il Vice Sindaco di Città Metropolitana che ha dato la disponibilità ad aprire un tavolo di lavoro sugli interventi urgenti da fare. È inutile che il Sindaco faccia pubblicare gli articoletti, se poi fattivamente non ci si reca dagli organi competenti per ottenere quanto necessario per la sicurezza della comunità. Il problema è che la democrazia è completamente calpestata, c’è solo un atteggiamento personalistico: consigli comunali sporadici, commissioni ormai inesistenti, mancanza completa di informazione ai consiglieri non solo di opposizione, ma, da quel che ci viene detto in certe situazioni, anche per i consiglieri di maggioranza.

Insomma: possibile che la colpa sia sempre di qualcun altro? Si incolpa chi c’era prima, si incolpa la Regione, poi Città Metropolitana, c’è sempre qualcun altro a cui attribuire le mancanze che, invece, dopo tre anni di amministrazione, pensiamo siano semplicemente attribuibili alla totale mancanza di programmazione. Le strade, rurali e urbane, sono a pezzi, i servizi tutti privatizzati, aumenti dei costi per le famiglie, lavori fermi, mastelli per la raccolta buttati a terra nel cortile della Cooperativa a Sant’Antonio, ecocalendari fantasma, scala per entrare al Risanamento senza scivolo per disabili al modico costo di €40.000, sala del museo ancora chiusa… E potremmo ancora continuare! Ma di cosa vogliamo parlare? Una svegliata serve al Sindaco, magari glielo potremo dire domenica, visto che si festeggerà il Carnevale e allora lo incontreremo in giro”.

Pd Allumiere