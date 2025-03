Il patrono San Giuseppe celebrato a Santa Marinella • Terzo Binario News

Tantissime persone hanno partecipato mercoledì alla prima giornata dedicata alla celebrazione del Santo Patrono. Per le vie del centro, dove si stanno svolgendo le iniziative previste nel programma e sono stati collocati stand enogastronomici e il mercatino, si è potuto assistere all’elevata presenza di cittadini e visitatori dalle prime ore della giornata e fino a tarda sera.

“Sono lieto di constatare che la Festa del Patrono è un evento ancora molto atteso dalla città- ha dichiarato il sindaco Pietro Tidei, intervenuto ieri per la processione del Santo e la S. Messa – Saranno giorni di grande festa durante i quali sono previste diverse iniziative. E’ una festa di tutti e per tutti. Tutto si sta svolgendo secondo le aspettative e sono certo che sarà così anche per i prossimi giorni. Invito i cittadini e le cittadine a partecipare a questo importante momento di ritrovo per tutta la nostra comunità”.

Grande presenza di pubblico è stata registrata per il concerto della Banda “Uniti per la Musica”, a cui sono seguiti i fuochi d’artificio e lo spettacolo di cabaret di Alessandro Serra.

Il programma prosegue giovedì alle ore 18:30 presso la Chiesa San Giuseppe con il concerto d’organo del M° C. Alejandro Almada, organista papale, che suonerà musiche di Bach, Karg Elert, Bossi, Balbastre e Bedard.

“Un programma ricco che permette di accontentare un pubblico trasversale e abbraccia generazioni diverse, che si ritrovano insieme nel cuore della città”, ha affermato il presidente del Consiglio Emanuele Minghella

“Un calendario ricco di appuntamenti che rappresentano l’essenza della festa, e favoriscono il senso di appartenenza alla comunità cittadina, la sua crescita culturale e la promozione del suo territorio”, ha commentato l’assessore Gino vinaccia.

La festa prosegue per tutto il fine settimana con le esibizioni delle scuole di danza a piazza Trieste e il concerto live dei Mascalzoni Latini con il tributo al maestro Pino Daniele. Per sabato è molto atteso il gruppo folkloristico Sardo e in serata il concerto delle tre band cittadine Kyber, Mojo e June, seguiti da Dj set di Garbex. Domenica dedicata alla solidarietà con la pedalata in bicicletta organizzata da Rafariders e Gruppo Ciclistico, la benedizione dei nuovi mezzi della Protezione civile e del Defibrillatore donato alla Parrocchia. La sera è della Compagnia Percuoco con lo spettacolo di cabaret di ‘Nduccio presso la Sala Flaminia (biglietti acquistabili telefonando a 347 335 2623). Ancora musica con la Blabck Brass Band per le vie del centro.