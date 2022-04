Il Museo del Saxofono di Attilio Berni presenta il catalogo ufficiale, a seguire un grande concerto jazz - Terzo Binario News

Sabato 9 aprile è in programma un grande evento al Museo del Saxofono di Fiumicino. Nella suggestiva cornice che ospita la collezione di saxofoni più grande al mondo verrà presentato, alle ore 18:00, il Catalogo Ufficiale del Museo, SAXOPHONES. Oltre all’autore e ideatore del progetto editoriale, il direttore del Museo Attilio Berni, interverranno in tale ambito il vicesindaco del Comune di Fiumicino Ezio Di Genesio Pagliuca e la traduttrice e interprete Ermira Shurdha. L’incontro verrà moderato dal giornalista Fabrizio Monaco.

A conclusione della manifestazione, confermando la filosofia divulgativa in stile edutainment perseguita dal museo allo scopo di coinvolgere emotivamente il pubblico, è previsto il concerto del Classic Jazz Quintet durante il quale sarà possibile ascoltare all’opera alcuni tra i più straordinari strumenti del museo come il sax alto Selmer di Ralph James, un saxofono soprano Adolphe Sax del 1867, la tromba Martin Committee di Phil Nicoli, il clarinetto Selmer Centered Tone di Benny Goodman, il C-melody di Rudy Wiedoeft e molti altri ancora…

SAXOPHONES è un volume prestigioso di 340 pagg., di grande formato, che si configura come una delle più importanti opere realizzate nel campo della storia degli strumenti musicali ed è stato realizzato grazie al contributo della Regione Lazio (L.R n. 24/2019, Piano annuale 2021). Un’opera frutto del grande lavoro di acquisizione, studio e di ricerca svolto sugli strumenti custoditi nel Museo, fin dalla sua costituzione avvenuta nel 2019. Un volume ricco di fotografie, approfondimenti e notazioni tecnico-descrittive delle varie metamorfosi dello strumento che si intrecciano con le storie personali degli inventori e dei musicisti che lo hanno imbracciato.

Un libro di analisi, testimone del grande patrimonio culturale rappresentato dalla collezione Berni che si pregia delle prefazioni di Géry Dumoulin, direttore della sezione degli strumenti a fiato del MIM (Museo degli Strumenti Musicali di Bruxelles) e di Paul Cohen, il famoso saxofonista e grande storico musicale americano docente alla Manhattan School of Music, alla Columbia University e alla New York University. Un’opera destinata a emozionare i musicisti come i semplici appassionati dello strumento e a suscitare lo sviluppo di nuovi studi e un più vivo e significativo interesse per la cultura degli strumenti musicali a fiato nel nostro paese.