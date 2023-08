Il murale di Falcone e Borsellino al Tribunale di Civitavecchia • Terzo Binario News

Coloriamo la Nostra Città arriva nel comune portuale, anche con una pittura dedicata al Forte Michelangelo

Non ci poteva essere luogo più adatto per disegnare un murale dedicato ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, ovvero il muro del piazzale che porta al tribunale di Civitavecchia.

Sabato è stato iniziato e ieri completato dalla squadra di Coloriamo la nostra Città, coordinata da Donato Ciccone.

Dopo una serie di opere realizzate fra Cerveteri e Ladispoli – anche riprendendo la celeberrima foto dei due magistrati sorridenti – ecco che l’iniziativa fa capolino nella città portuale.

«Grazie al nulla osta concesso dal presidente del tribunale civitavecchiese dottor Francesco Vigorito – scrive Ciccone – con la giusta sinergia dei vari uffici comunali e alla preziosa collaborazione dei gestori dello Chalet del Tribunale, nel piazzale sono stati realizzati un murale dedicato ai giudici Falcone e Borsellino e un altro con un profilo del Forte Michelangelo. Opere a costo zero per l’Amministrazione grazie alla donazione del negozio Expert Elettromix. Ringrazio gli artisti Alessio Gazzola e Francesca Romana Carrozzo per la loro disponibilità e professionalità, per aver lavorato nonostante il caldo asfissiante».