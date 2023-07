Il mondo di Titta Marini in scena alla Cittadella di "Semi di Pace" a Tarquinia • Terzo Binario News

Carissimi amanti del teatro,

siete tutti cordialmente invitati a partecipare ad uno spettacolo

teatrale unico nel suo genere, intitolato “Il Mondo di Titta”.

Il 6 luglio, ore 21, presso la suggestiva Cittadella di Semi di Pace,

si apriranno le porte al magico universo del celebre poeta dialettale

cornetano, Titta Marini. Con talento e maestria, si darà vita a uno

spettacolo che omaggerà la straordinaria opera dell’artista.

Sarà un’occasione irripetibile per immergersi nel suo mondo, ascoltando

le sue affascinanti poesie, lasciandosi trasportare dalle emozioni dei

suoi versi. Viaggeremo con lui attraverso le strade del suo amato paese,

scoprendo la bellezza e l’essenza dell’anima di questa terra.

Una celebrazione della cultura e della tradizione, in cui potrete

scoprire l’eredità di un poeta che ha dedicato la sua vita a raccontare

storie ed emozioni delle persone comuni.



Lasciatevi avvolgere dalla magia delle parole di Titta Marini, mentre

assisterete ad una messa in scena unica e suggestiva, dove la musica, le

luci e le interpretazioni degli attori vi trasporteranno in un luogo

speciale, dove il tempo sembrerà fermarsi.

Vi aspettiamo numerosi presso la Cittadella di Semi di Pace, Loc. Vigna

del Piano, Tarquinia, pronti a regalarvi una serata indimenticabile in

compagnia di Titta Marini.

Si ringrazia l’Associazione Divini Commercianti per aver sponsorizzato

l’evento.