Il Ministro Calderone: “Con il Reddito di Cittadinanza 506 milioni di euro percepiti indebitamente” • Terzo Binario News

“La nostra sollecitudine e attenzione sui rischi di marginalità sociale sono evidenti e innegabili. Non rinunciamo però a vedere nel lavoro il rimedio vero alla povertà. Pur consapevoli che il bisogno è generalmente multidimensionale e che alla povertà reddituale spesso si accompagnano la povertà educativa e altri segni di deprivazione sociale continuiamo a credere che il lavoro sia sempre il mezzo migliore per porre rimedio duraturo alle condizioni di indigenza”.

Lo ha detto la ministra Marina Calderone in una informativa al Senato sul Reddito di cittadinanza.

Su 159mila sms inviati a beneficiari del Reddito di cittadinanza per la sospensione della misura da agosto 117.317 sono stati inviati a famiglie composte da una sola persona. Lo ha detto la ministra del Lavoro, Marina Calderone in una informativa al Senato.

Tra il 2019 e il 2023 dall’attività di controllo sui percettori del Reddito di cittadinanza effettuati dall’Ispettorato nazionale del lavoro e dai carabinieri sono stati intercettati 35.737 fruitori irregolari . Lo ha detto la ministra del Lavoro, Marina Calderone in una informativa al Senato. Inoltre, sottolinea “risultano dai controlli svolti dalla Guarda di Finanza a decorrere dall’introduzione del Reddito e fino al primo semestre del 2023 i contributi indebitamente percepiti o indebitamente richiesti per un ammontare di 506 milioni”. Il Comando carabinieri tutela lavoro – aggiunge – ha in corso numerose indagini. A questa si aggiunge l’attività di controllo dell’Inps”.

