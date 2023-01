Il liceo "Galilei" di Santa Marinella racconta i suoi primi 50 anni e illustra il futuro • Terzo Binario News

Venerdì prossimo il Liceo di Santa Marinella esce dalle aule e attraversa la Città. Un’occasione importante per raccontare il passato e programmare il futuro dell’unica istituzione scolastica superiore di Santa Marinella e Santa Severa.

Si parlerà di formazione, futuro, giovani, in un Forum organizzato dallo stesso Liceo Scientifico, Linguistico e Musicale statale “Galileo Galilei” di Civitavecchia e che si intitola “Passato e prospettive future ”, occasione nella quale saranno ricordati i primi 50 anni dall’apertura della sede staccata di Santa Marinella. Al Forum, che si terrà presso la sala “Flaminia Odescalchi”, sono stati invitati a dialogare i rappresentanti delle istituzioni del territorio, quali il sindaco Pietro Tidei e l’assessora all’istruzione del comune Stefania Nardangeli, la dirigente dell’istituto Comprensivo “Piazzale della gioventù” Velia Ceccarelli, la direttrice della biblioteca civica Cristina Perini, il direttore del museo civico Flavio Enei.

L’ex preside del liceo Maria Zeno, protagonista di molte stagioni dell’istituto cittadino, avrà il compito di tracciare una storia di quello che è stato il liceo Galilei per Santa Marinella in questi 50 anni, mentre l’attuale preside Loredana Saetta condurrà il Forum assieme a Cristiano Degni, presidente del Consiglio d’Istituto. Anche gli studenti saranno protagonisti: rivolgeranno ai prestigiosi ospiti i loro quesiti, controlleranno i tempi assegnati ai relatori per rispondere, raccoglieranno domande dal pubblico. Loro attività finale sarà poi quella di raccogliere, assemblare e pubblicare sul sito “gli atti del convegno”.

Il Forum, a cui prenderanno parte le classi del triennio della sede staccata di Santa Marinella, è naturalmente aperto al pubblico e la cittadinanza è invitata a partecipare. Appuntamento quindi venerdì 13 gennaio, dalle 10 alle 12 a Santa Marinella, presso la sala “Odescalchi”. Per l’utilizzo della sala si ringrazia Don Salvatore, che è stato anche lui professore presso il nostro liceo.