Il Comune di Santa Marinella finisce la bonifica davanti la spiaggia La Toscana • Terzo Binario News

“La nostra è la politica dei fatti e delle promesse. A fine anno e nel 2023 sono stati avviati numerosi interventi sul territorio di Santa Marinella e Santa Severa, alcuni dei quali già ultimati. È stata eseguita una bonifica ambientale e una messa in sicurezza di alcune aree verdi di proprietà della Regione Lazio – afferma il sindaco Pietro Tidei – Il 27 dicembre è stato avviata una bonifica con decespugliatore del terreno antistante le Sabbie Nere e quello che costeggia via Cartagine a Santa Severa, opere già concluse nei giorni scorsi.

Entro oggi invece sarà ultimata la bonifica ambientale e la messa in sicurezza dell’area dinanzi la spiaggia La Toscana. Si tratta di interventi sostanziali su cui gli operatori della Santa Marinella Servizi sono a lavoro grazie ad un accordo procedimentale che il Comune ha stipulato con la Regione Lazio, in quanto proprietaria dell’intera area. L’opera, attualmente in atto difronte alla spiaggia La Toscana, riguarda l’esportazione del materiale di risulta, la bonifica della discarica e la pulizia totale di sterpaglie, erbacce, materiale ligneo, rifiuti secchi e di scarto che hanno un alto rischio di infiammabilità. Un importante intervento come non si vedeva da anni, volto unicamente a tutelare la salute e l’igiene pubblica, limitando quanto più possibile il rischio di incendio”.