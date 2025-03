Il libro “A te vicino così dolce” di Serena Bortone da Scritti e Manoscritti a Ladispoli • Terzo Binario News

Sabato 15 marzo alle ore 18:00 Serena Bortone presenta il libro “A te vicino così dolce” pubblicato da Rizzoli Editore.

Dialoga con l’autrice Flavia Capone.

A te vicino così dolce è un romanzo tenero e avvincente, ma anche doloroso e pieno di coraggio, su quanto siamo disposti a farci ingannare dall’amore. Serena Bortone racconta con una prosa graffiante e fresca una stagione della vita in cui i sentimenti sembrano prevalere su tutto, trascinandoci in un vortice oscillante tra illusione e bruschi ritorni alla realtà. E ci consegna il ritratto di una generazione che scopre di non essere mai stata così libera come le hanno fatto credere.

Serena Bortone è una giornalista e autrice. Ha iniziato a lavorare sotto la direzione di Angelo Guglielmi, ed è stata poi caporedattrice, inviata, autrice e conduttrice per diversi programmi della rete (da Ultimo Minuto a Mi manda Raitre, da Telecamere a Tatami) occupandosi di cronaca, costume, inchieste e soprattutto di politica. Nel 2007 ha guidato come responsabile comunicazione e ufficio stampa la campagna per le Primarie del Partito Democratico.

Nel 2020 debutta su Rai 1 con una nuova trasmissione, Oggi è un altro giorno.

Come autrice ha pubblicato nel 2010 Io non lavoro. Storie di italiani improduttivi.

Dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 18 è in diretta con “Cinque in condotta“, il nuovo programma di Rai Radio 2.