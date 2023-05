Il leghista Tony Bruognolo nuovo commissario dell'Ater • Terzo Binario News

“A nome del Gruppo consiliare LEGA in Regione Lazio formulo i migliori auguri di buon lavoro al neo commissario Ater Roma, Tony Bruognolo. La sua esperienza e professionalità saranno una garanzia per affrontare con concretezza le oggettive difficoltà economiche e logistiche in cui l’Azienda territoriale si trova, tema a me molto caro”. È quanto riferisce Laura Cartaginese, capogruppo Lega in Regione Lazio.

Sono certa che insieme potremmo stringere una forte collaborazione e avviare subito quel processo di risanamento e di cambiamento atteso da anni, soprattutto dai cittadini”.