Il Lazio è la regione italiana dove si sceglie di più il liceo • Terzo Binario News

La preferenza va allo scientifico. Molto bassa l’adesione all’indirizzo “Made in Italy”. Alle primarie è record di iscrizioni al tempo pieno

Il Lazio è la regione italiana dove la scelta del liceo tradizionale ha riscosso maggior successo. Concluse le iscrizioni alle secondarie di II grado sulla piattaforma unica del Ministero dell’Istruzione e del Merito sono usciti i dati: il 69,27 % sceglie il liceo nelle sue varie forme, staccando l’Abruzzo, in seconda posizione, dove la scelta ha riguardato il 62,7% dei futuri liceali, contro la media nazionale attestata al 55,6%. Dopo il liceo, nelle 5 provincie del Lazio, il 23,46 ha preferito percorsi tecnici ed il 7,28 quelli professionali.

Tra i licei nella Regione, quello più gettonato è lo scientifico con il 21,86 % delle scelte, seguito dal linguistico con il 10,71%, il classico con l’8,66%, scienze applicate allo scientifico 8,11%, l’artistico 4,80%, scienze umane 7,98% e scienze umane con la specializzazione economico-sociale 3,64%.

Ancora molto scarsa, invece, l’adesione al neonato Liceo del Made in Italy, voluto da questo governo per rilanciare il valore della nostra produzione, scelto dallo 0,06% e insegnato però solo da 12 scuole nel Lazio (92 in Italia).

Altro settore dove il Lazio guida la classifica riguarda la scuola primaria. Qui si registra il numero più alto (69 %) della scelta del tempo pieno a 40 ore per i bambini delle ex elementari.

