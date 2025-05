Il gruppo vocale degli Exafonix in concerto al Granarone a Cerveteri • Terzo Binario News

Appuntamento per sabato 24 maggio alle ore 21:00, ingresso gratuito. L’Assessore alla Cultura Francesca Cennerilli: “Serata di grande musica di un gruppo protagonista di tanti eventi di spessore artistico”

Una serata in musica, tra jazz, pop e tante emozioni. Sabato 24 maggio alle ore 21:00 all’interno dell’Aula Consiliare del Granarone, torna il gruppo vocale Exafonix, l’ensemble musicale nato nel 2013 nato su idea del Maestro Luana Pallagrosi. In scaletta, un ricco repertorio musicale, rigorosamente eseguito a cappella, capace di spaziare dallo spiritual allo swing statunitense, dal pop al jazz. L’ingresso al concerto, patrocinato e sostenuto dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Cerveteri, è libero e gratuito.

“Il Gruppo vocale Exafonix è una realtà artistica e musicale ben consolidata nel territorio – ha dichiarato Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri – che più volte si esibita sia nella nostra città che in tante occasioni e location di prestigio. Un appuntamento ad ingresso gratuito per tutti gli appassionati di musica ed in particolar modo dei gruppi vocali”.

Il Gruppo Vocale Exafonix nasce nel 2013 per volontà del suo direttore Luana Pallagrosi e di alcuni coristi di arricchire le proprie conoscenze musicali mettendo in gioco le proprie capacità di espressione ed interpretazione vocale. Il repertorio dell’ensemble, rigorosamente eseguito a cappella, spazia dallo spiritual allo swing statunitense, dal pop al jazz.

Il Gruppo Vocale Exafonix è l’attività principale dell’Associazione Le Onde Sonore, che organizza dal 2011 la “Rassegna Corale… aspettando il Natale” a Roma e dal 2016 la “Rassegna Corale Primaverile” a Cerveteri, entrambi appuntamenti significativi delle realtà corali di Roma e del Lazio. Dal 2015 il Gruppo Vocale Exafonix aderisce alla Associazione Regionale Cori del Lazio (A.R.C.L.).