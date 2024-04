Il giovane imprenditore di Civitavecchia Andrea Lucchesi protagonista all'evento di Confcommercio Roma • Terzo Binario News

Il 19 aprile si è tenuto l’evento START IN ROMA, organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio Roma in occasione della prima Giornata Nazionale del Made in Italy.

L’evento non si è tenuto in una cornice qualunque, ma presso The Hub, la splendida sede di Zest Group, presso la stazione Termini. Zest, nato dall’unione di LVenture Group e Digital Magic, è leader di mercato in Italia e tra i leader europei degli investimenti early stage venture e nell’accelerazione di startup e nell’Open Innovation.

Tra gli invitati alla tavola rotonda per parlare di innovazione e imprenditoria al passo con i tempi, c’era anche Andrea Lucchesi, co-fondatore di Then, società di consulenza che si occupa di progettare e migliorare servizi e prodotti digitali. Then, grazie a un approccio innovativo nella gestione della team di lavoro fatto di assoluta flessibilità, può contare sui migliori professionisti dell’esperienza in Italia, e ha un team in continua crescita.

“Roma è una città che ha infinite possibilità per farsi promotrice di un cambiamento vero, tangibile e sostenibile – ha dichiarato Lucchesi alla tavola rotonda – se guardo a chi c’era, se ripenso alle parole che sono state dette, credo che questo sia il momento giusto per concretizzare questo cambiamento con un lavoro congiunto tra politica, imprenditoria, e cittadini. Durante il suo discorso introduttivo, l’assessora Monica Lucarelli ha invitato giovani imprenditori e nuove realtà (com’è Then) a essere disruptive, a non aver timore di proporre, osare e, perché no, sbagliare. La prenderemo alla lettera, noi di Then, convinti come siamo che l’innovazione sia una pratica quotidiana da rinnovare giorno dopo giorno”.

Ma gli impegni per Lucchesi non si sono conclusi qui, il 22 aprile, infatti, ha partecipato a un’altra tavola rotonda, in una cornice di assoluto rilievo: la Camera dei Deputati.

L’occasione era l’incontro organizzato dall’Istituto Liberale Italiano che ha coinvolto Confindustria, la Confederazione Europea Piccole Imprese (CEPI) e Confcommercio.

Lucchesi è stato invitato in quanto co-fondatore di un’impresa innovativa come Then. Al centro dell’incontro c’è stata, appunto, l’innovazione intesa come risorsa per tutti i settori di eccellenza del Made in Italy, per i quali è stato auspicato un ulteriore cambio di passo e una maggiore apertura alle esigenze dei clienti, senza snaturare la propria storia, ma cavalcando le nuove possibilità delle quali è impossibile non tener conto.

Proprio come ha fatto Then, i cui risultati importanti negli ultimi mesi sono da attribuire proprio a uno sguardo sempre vigile e pronto ad accogliere l’innovazione.