Il "giallo" della nuova provincia e dell'adesione del Comune di Tolfa: la preoccupazione del Pd • Terzo Binario News

Il Pd di Tolfa interviene su una questione che sta tenendo banco, ultimamente su molti media locali: l’istituzione di una nuova provincia che vedrebbe anche il Comune di Tolfa tra gli aderenti.

“In questi mesi abbiamo letto a mezzo stampa continui annunci e proclami e fin dalle prime notizie, come consiglieri, ci siamo preoccupati di chiedere alla Sindaca un confronto, dati alla mano, per poter avere un idea quantomeno realistica” si legge in una nota del Pd collinare.

“Abbiamo ottenuto, mesi dopo, un incontro con il dottor Michetti, progettista e portavoce di questa idea di provincia – continua -. Incontro che non ha affatto chiarito i dubbi e portato documentazione. Abbiamo solo potuto constatare quello che possiamo definire una suggestione, un sogno, un’idea.

"Nonostante ciò, abbiamo continuato a leggere il nome del nostro Comune sui giornali, come comune aderente.

“Per questo motivo abbiamo presentato un’interrogazione alla Sindaca, in cui, oltre a chiedere spiegazioni su quanto riportato a mezzo stampa e, ancora una volta, la documentazione, se esistente, anche rispetto per il Consiglio Comunale che, non deve ricevere informazioni dai giornali e limitarsi a votare una proposta, ma deve essere parte attiva in tute le fasi decisionali.

“La Sindaca si è detta non responsabile delle notizie rilasciate, aggiungendo che gli incontri con i consiglieri non sono stati convocati perché sarebbero stati inutili, dal momento che anche lei stessa non era in possesso di dati e documentazione. Questo a conferma dell’incosistenza fattuale della proposta.

“Negli ultimi giorni abbiano ricevuto una copia del progetto che, a occhio e croce, ci sembra sempre più una suggestione di una certa parte politica.

Nelle prossime settimane, insieme al PD di Allumiere, verrà organizzato un incontro per i cittadini e amministratori, a cui parteciperà anche il vicesindaco di Città metropolitana, Sanna”.