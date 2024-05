Il geyser del Quadraro • Terzo Binario News

In principio fu una maxi voragine. Poi un vero e proprio geyser (si parla di un getto d’acqua di quasi cinque metri, provocato probabilmente dall’esplosione di una tubatura, in direzione opposta alle abitazioni). È quanto accaduto in via Sestio Menas, al Quadraro.

Il tutto avrebbe provocato un ulteriore crollo del bordo del cratere. Sul posto i Vigili del fuoco, Acea, gli agenti della Polizia locale dei Gruppi Prenestino e Appio.

Gli interventi sono ancora in corso.

Foto frame video Welcome to Favelas