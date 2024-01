Il generale della Finanza Pomponi in visita al gruppo Civitavecchia • Terzo Binario News

Il Comandante Regionale Lazio della Guardia di Finanza – Generale di Divisione Virgilio Pomponi – ha visitato il Gruppo di Civitavecchia e i Reparti che da esso dipendono, competenti sulla porzione nord-occidentale della provincia di Roma.

Accompagnato dal Comandante Provinciale di Roma, Generale di Brigata Gavino Putzu e dal Colonnello Fabrizio Stella, Comandante del Gruppo, il Generale Pomponi si è prima recato presso le Compagnie di Fiumicino e Ladispoli, dove si è intrattenuto con gli Ufficiali e una rappresentanza di militari, raggiungendo, successivamente, la caserma “Colonnello Giacinto Bruzzesi”, ubicata a Civitavecchia, ove ha rivolto un saluto a una delegazione di fiamme gialle in congedo dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia e al personale in forza al Gruppo di Civitavecchia.

In questa sede, il Colonnello Stella ha tenuto un briefing, illustrando le varie proiezioni operative e le attività investigative di maggior rilievo concluse e in corso nei vari comparti in cui si estrinseca la missione istituzionale.

Al termine della visita l’alto Ufficiale ha espresso il suo apprezzamento per i lusinghieri risultati conseguiti dal Gruppo di Civitavecchia, ringraziando tutti i militari per l’impegno profuso sul territorio a contrasto di ogni forma di illegalità economico-finanziaria e nel concorso al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica.