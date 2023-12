Il dolore del Marconi per Giordano Sacchetti • Terzo Binario News

Alle 14 di lunedì alla chiesa evangelica i funerali mentre gli amici hanno lasciato scritte e fiori sul punto dell’impatto

Mentre si avvicina il momento dell’addio a Giordano Sacchetti, previsto per lunedì alle 14 presso la chiesa evangelica, il cordoglio di Civitavecchia per la scomparsa del 17enne non accenna a diminuire.

Omaggio domenica al Tamagnini con uno striscione dei sostenitori del Quartiere Campo Oro, mentre gli mici hanno lasciato scritte e fiori sul muro contro cui il ragazzo si è schiantato.

Infine le parole dell’istituto Marconi, dove Giordano studiava: “Con profondo cordoglio e sgomento l’intera comunità scolastica del Marconi si stringe intorno alla famiglia di Giordano Sacchetti per esprimere il dolore che sta provando in questo momento e la necessità di sentirsi vicina ai suoi cari. Desideriamo esprimere alla famiglia il sentimento delle nostre più sentite condoglianze per la scomparsa di Giordano”.