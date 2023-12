Dall'11 dicembre via alle richieste per contributi una tantum nel settore culturale di Civitavecchia • Terzo Binario News

L’assessore alla Cultura Simona Galizia – con l’Ufficio Cultura – rende noto che è stato pubblicato l’Avviso pubblico per la concessione di contributi destinati ad attività e/o iniziative specifiche in area culturale.

A partire dall’11 dicembre 2023 e fino al 26 gennaio 2024, associazioni, fondazioni, comitati, enti pubblici e privati e persone fisiche presenti sul territorio comunale potranno presentare richiesta di contributo una-tantum da destinarsi ad attività e/o iniziative specifiche in area culturale.

L’Avviso disciplina le modalità di richiesta del contributo e di presentazione delle proposte, i criteri di valutazione delle stesse, nonché le modalità di rendicontazione delle spese sostenute per la loro realizzazione. Le istanze per l’ammissione ai contributi devono essere presentate obbligatoriamente – pena l’esclusione – avvalendosi del Modello disponibile sul sito del Comune di Civitavecchia www.comune.civitavecchia.rm.it nella sezione “Avvisi” e sulla piattaforma del sistema comunale accessibile dal sito “PAT – Portale Amministrazione Trasparente” all’indirizzo https://civitavecchia.portaleamministrazionetrasparente.it/ Per le proposte di iniziative e/o eventi culturali che prevedono l’uso di strutture comunali, si raccomanda che, all’interno del Piano Economico Finanziario, siano previsti anche i costi per il canone d’uso delle stesse, negli importi previsti dai rispettivi regolamenti. Le istanze, munite di copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente (non necessario in caso di firma digitale), dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo PEC al Segretariato Generale all’indirizzo: comune.civitavecchia@legalmail.it.

Gli interessati potranno rivolgersi al Servizio 1 – Sezione Cultura e Pubblica Istruzione per l’eventuale assistenza alla compilazione delle istanze, chiamando il numero 0766 679621. Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare l’Ufficio Iniziative culturali del Comune di Civitavecchia anche tramite mail all’indirizzo: cultura@comune.civitavecchia.rm.it.