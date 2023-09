Il Consiglio comunale di Cerveteri approva l’adesione al Gruppo di Azione Locale dell’Etruria Meridionale • Terzo Binario News

L’Assessore Riccardo Ferri e il Sindaco Elena Gubetti commentano l’approvazione in Consiglio comunale

Il Consiglio comunale di Cerveteri ha approvato all’ unanimità un nuovo importantissimo strumento di promozione turistica del territorio. Si tratta del GAL – Gruppo di Azione Locale Etruria Meridionale. Un atto portato all’approvazione dell’aula grazie al lavoro dell’Assessore alle Politiche Agricole del Comune di Cerveteri Riccardo Ferri, in passato già appartenente al Cda dell’Associazione.

“Il Gal è uno strumento fondamentale, un’occasione che Cerveteri non poteva assolutamente perdere perché gli permetterà di usufruire dei benefici e dei fondi che la Regione Lazio ed Enti superiori metteranno a disposizione del Gal e dei Comuni aderenti – ha detto Riccardo Ferri – si tratta di un Gal davvero molto importante, perché racchiude tantissimi Comuni del territorio e tra questi Cerveteri è il più grande sia in termini di popolazione che di estensione territoriale. L’importanza del Gal non è legata solamente alle attività di promozione territoriale, ma avrà anche facoltà di investimento, chiaramente con cifre piuttosto esigue, ma avrà modo di garantire sostegno allo sviluppo locale”.

Hanno aderito al Gal, oltre a Cerveteri, Tolfa e Allumiere, Anguillara, Trevignano, Bracciano, Manziana, Canale Monterano e Oriolo, fino a Castelnuovo di Porto e Campagnano Romano.

Nel ringraziare l’Assessore Riccardo Ferri per il lavoro svolto, anche il Sindaco Gubetti ha commentato l’approvazione dell’atto: “Sono decisamente orgogliosa del nome che il neocostituito Gruppo avrà, ovvero GAL dell’Etruria Meridionale– ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – una richiesta che avevamo esplicitamente avanzata e che ci è stata accolta e che ci identifica in modo inequivocabile. Il GAL è uno strumento importantissimo per lo sviluppo turistico e territoriale: spesso abbiamo detto quanto sia importante per far ripartire l’economia locale fare una promozione manageriale di sviluppo di tutto il settore turistico. Questo strumento ci consentirà di coinvolgere tanti attori locali all’interno del progetto, imprese, attività commerciali, che potranno godere di finanziamenti regionali tutti volti alla promozione del territorio, un territorio il nostro che ha delle caratteristiche uniche, straordinarie. L’obiettivo è quello di dare vita ad una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile del turismo del nostro territorio e di Cerveteri, rispondendo dunque alle esigenze del turista divenendo sempre più attrattivi e competitivi”.