Il Comune di Tolfa completa la digitalizzazione con il Sue - Terzo Binario News

Il comune di Tolfa fa un altro passo avanti nella digitalizzazione dei processi abilitativi edilizi attraverso lo Sportello unico per l’edilizia che a Tolfa si avvale della piattaforma web GEOTECSue-SISCOM gestita dalla Società Red logic, la società stessa venerdì provvederà alla presentazione ufficiale di un portale pratico ed intuitivo per i professionisti tecnici esterni e interni all’Amministrazione.

Grazie a questo importante processo, le pratiche edilizie e i relativi procedimenti avranno un loro iter completamente informatizzato, sia per quanto riguarda la trasmissione all’Ente che per l’intero procedimento amministrativo, fino alla loro archiviazione.

In particolare il Sue è uno strumento che attua il diritto sancito dal Codice dell’Amministrazione Digitale, per cittadini e professionisti, di richiedere l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con la pubblica amministrazione: la soluzione adottata consente al richiedente di inoltrare in modo semplice e veloce, comodamente da casa o dall’ufficio una pratica edilizia al Comune e al Comune di rendere disponibile in tempo reale al richiedente le comunicazione che interessano l’iter istruttorio condotto dallo Sportello Unico per l’Edilizia.