Archeologia, tornano i giovedì alla biblioteca di Civitavecchia: il 12 si parla della necropoli de La Scaglia • Terzo Binario News

L’anno nuovo ripropone “I GIOVEDÌ DELL’ARCHEOLOGIA”, organizzati dal Museo Archeologico Nazionale e dal Comune di Civitavecchia.

Il primo sarà il 12 Gennaio ore 17, quando si parlerà de “La necropoli etrusca de La Scaglia: riscoperta e valorizzazione ” a cura del Gruppo Archeologico Romano – Ulpia Civitavecchia , con l’introduzione di Alessandro Mandolesi.

La necropoli etrusca de La Scaglia segna l’esordio delle scoperte archeologiche nel territorio di Civitavecchia: le prime indagini di tipo antiquario risalgono al 1830 con Donato Bucci, in seguito nel primo quarto del ‘900 Raniero Mengarelli insieme a Salvatore Bastianelli misero in luce 24 tombe di età arcaica. Attualmente il Gruppo Archeologico Romano sezione Civitavecchia , in collaborazione con la Soprintendenza per l’Area Metropolitana di Roma, Viterbo e Etruria Meridionale, sta svolgendo un importante lavoro di rilettura e valorizzazione del complesso, con nuovi e interessanti dati.

Appuntamento alla BIBLIOTECA COMUNALE “ALESSANDRO CIALDI” Piazza Calamatta, 18 Civitavecchia.