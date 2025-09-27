Il Comitato Pace e Disarmo Ladispoli- Cerveteri “Piersanti”: "Grande partecipazione al presidio" • Terzo Binario News

Grande partecipazione al presidio per la Palestina Venerdì 26 settembre, in Piazza Rossellini a Ladispoli, si è svolto con successo il presidio straordinario organizzato dal Comitato Pace e Disarmo “A. Piersanti”.

Alla mobilitazione hanno preso parte circa 100 persone, con fiaccole e bandiere della pace e della Palestina .

Durante la serata si sono alternati gli interventi degli organizzatori, di numerosi cittadini, insieme a quelli di rappresentanti di associazioni e consiglieri comunali, tutti uniti in un messaggio chiaro: solidarietà al popolo palestinese e richiesta di fermare ogni violenza.

Il presidio si è confermato un momento corale di testimonianza e impegno civile, in cui istituzioni locali e comunità hanno fatto sentire la propria voce per la pace.

Una piazza viva, solidale e determinata a costruire giustizia e dialogo”.

Il Comitato Pace e Disarmo Ladispoli- Cerveteri “A. Piersanti”.