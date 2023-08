Il Codacons "Movimento mezzi al poligono militare di Spinicci" • Terzo Binario News

“Mistero di mezza estate nel poligono militare di Spinicci di Tarquinia, dove è in atto una improvvisa movimentazione di mezzi dell’Esercito intenti in una qualche operazione di scavo e/o muratura.

Sono diversi i veicoli che insistono nella zona, coinvolti in una serie di attività che non è dato conoscere. Quello che non è chiaro però è se prima di questi interventi sia stata consultata la Soprintendenza ai lavori Pubblici, chi abbia autorizzato questi lavori e la ragione di tanta urgenza.

Il Codacons, nell’attesa di conoscere la risposta a queste domande, ha segnalato ai Carabinieri di Tarquinia, al Ministero della Difesa e al Comando Militare del Poligono di Spinicci i lavori di scavo e muratura in una zona protetta, e chiesto un immediato intervento di controllo e – in caso di necessità – di sospensione dei lavori.