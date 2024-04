Il ceramografo Roberto Paolini in Tv: Cerveteri ancora protagonista di “Geo” con Sveva Sgramola • Terzo Binario News

Nei giorni scorsi le telecamere del programma di Rai Tre ospiti del suo negozio Pithos Ancient Reproduction e al Museo Nazionale Cerite

Le telecamere Rai tornano ad accendersi su Cerveteri. Nel dettaglio, sono quelle di Geo, lo storico programma di approfondimento e divulgazione scientifica di Rai Tre condotto da Sveva Sgramola ed Emanuele Biggi, che hanno deciso di puntare i riflettori sulle meraviglie etrusche.

E lo hanno fatto grazie a Roberto Paolini, artista ceramografo di Cerveteri e titolare di Pithos Ancient Reproduction, boutique di pregio nel campo delle riproduzioni etrusche e che dona lustro e meraviglia al Centro Storico, rappresentandone con le sue vetrine un biglietto da visita d’eccellenza.

Con Roberto, testimonial d’eccellenza del territorio di Cerveteri, le telecamere di Geo hanno dato ampio spazio, oltre che alle sue meravigliose riproduzioni, anche al vicino Museo Nazionale Cerite, al cui interno sono custoditi tra i tantissimi reperti anche i due capolavori di Eufronio.

Roberto Paolini non è la prima volta che porta la propria arte e Cerveteri sulle Tv nazionali: a più riprese infatti, ha preso parte a numerose trasmissioni e documentari sia nel day-time che in prima serata.

Non è ancora nota la data di messa in onda della nuova puntata con protagonista Roberto, ma ve ne daremo notizia non appena sarà resa ufficiale. Potete avere maggiori informazioni sull’attività di Roberto e visionare (e comprare, ovviamente) le sue riproduzioni, presso il punto vendita di Via Roma n.2 a Cerveteri (il primo negozio che incontrate nel Centro Storico), sulla pagina Facebook “Pithos Ancient Reproduction” o visitando il sito pithosriproduzioniceramiche.it. Tel. 3332008218