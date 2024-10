Il Centro Ortopedico Vitaliti main sponsor della "prima maglia" del Cerveteri Women • Terzo Binario News

Sabato nell’esordio in campionato le etrusche in campo con la nuova maglia. A breve, la presentazione anche del completo da “trasferta”

Lo scorso sabato al Campo Enrico Galli di Cerveteri, il Cerveteri Women ha fatto il proprio esordio in Campionato, il suo secondo campionato da quando lo scorso anno è nata la compagine femminile. Il match, conclusosi sul risultato di 1 a 1 contro la temibile Romulea, è stata occasione per presentare al pubblico la nuova maglia gara, la prima delle due maglie che accompagneranno in casa e in trasferta le giovani calciatrici etrusche.

Nel post-gara, le ragazze hanno voluto ringraziare il loro main – sponsor, il Dottor Andrea Vitaliti del Centro Ortopedico Vitaliti, con un bellissimo messaggio sui profili social della squadra:

“In questa nuova stagione, iniziata ufficialmente sabato con la prima partita di Campionato, c’è una persona davvero speciale che vogliamo ringraziare. Come avrete visto, siamo scese in campo con una nuova maglia, la nostra 𝗡𝗨𝗢𝗩𝗔 𝗣𝗥𝗜𝗠𝗔 𝗠𝗔𝗚𝗟𝗜𝗔! A donarcela, è stato 𝗜𝗟 𝗗𝗢𝗧𝗧𝗢𝗥 𝗔𝗡𝗗𝗥𝗘𝗔 𝗩𝗜𝗧𝗔𝗟𝗜𝗧𝗜, del Centro Ortopedico Vitaliti, eccellenza nel ramo dell’Ortopedia, che si trova proprio a 𝗖e𝗿𝘃𝗲𝘁𝗲𝗿𝗶, 𝗶𝗻 𝗩𝗶𝗮 𝗣𝗶𝗮𝘃𝗲 𝟭𝟭/𝗕.

Andrea oltre ad essere un professionista di caratura straordinaria, capace di seguirvi e consigliarvi con estrema competenza in ogni vostra necessità, 𝗲̀ 𝘂𝗻𝗮 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮 𝗰𝗵𝗲 𝗮𝗺𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗼𝗻𝗱𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗹𝗼 𝘀𝗽𝗼𝗿𝘁. Prima di noi, è già capitato che in passato desse il proprio sostegno a realtà come la nostra.

Il nostro primo incontro con Andrea c’è stato nei primi giorni di luglio e immediatamente si è reso disponibile a sposare il nostro progetto e la nostra squadra. 𝗢𝗴𝗴𝗶 𝘀𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗼𝗿𝗴𝗼𝗴𝗹𝗶𝗼𝘀𝗲 𝗱𝗶 𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗿𝗲 𝘀𝘂𝗹𝗹𝗲 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗲 𝗺𝗮𝗴𝗹𝗶𝗲 𝗶𝗹 𝘀𝘂𝗼 𝗻𝗼𝗺𝗲.

Caro Andrea, ci troverai sempre qui al campo a correre, ad allenarci, ad impegnarci su ogni pallone, per onorare nel migliore dei modi Cerveteri, la nostra città, ma soprattutto per 𝗥𝗘𝗡𝗗𝗘𝗥𝗘 𝗢𝗥𝗚𝗢𝗚𝗟𝗜𝗢𝗦𝗢 𝗧𝗘, 𝗖𝗛𝗘 𝗖𝗢𝗡 𝗧𝗔𝗡𝗧𝗔 𝗙𝗜𝗗𝗨𝗖𝗜𝗔 𝗘 𝗔𝗙𝗙𝗘𝗧𝗧𝗢 𝗛𝗔𝗜 𝗦𝗖𝗘𝗟𝗧𝗢 𝗗𝗜 𝗦𝗢𝗦𝗧𝗘𝗡𝗘𝗥𝗖𝗜!

𝗚𝗿𝗮𝘇𝗶𝗲 𝗱𝗶 𝗰𝘂𝗼𝗿𝗲!”

-𝘓𝘦 𝘳𝘢𝘨𝘢𝘻𝘻𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘊𝘦𝘳𝘷𝘦𝘵𝘦𝘳𝘪 𝘞𝘰𝘮𝘦𝘯-