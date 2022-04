Il caffè-libreria del Rifugio degli Elfi a Cerveteri è un successo: in arrivo tante altre novità - Terzo Binario News

La titolare del bar Barbara Ghelarducci: “Un sogno divenuto realtà”

Erano i primi giorni di febbraio quando su Terzobinario.it esordì la notizia che il Rifugio degli Elfi, storico bar all’interno del Centro Storico di Cerveteri in Piazza Risorgimento, ai piedi della fontana del Mascherone dove una volta, narra la leggenda, sgorgasse il vino degli Etruschi, aveva deciso di trasformarsi, oltre che in un punto di ritrovo per gustose colazioni e ricchi aperitivi, anche in un luogo di cultura e lettura.

Sono trascorsi quasi due mesi da quel giorno e l’iniziativa lanciata da Barbara, da sempre appassionata di lettura e scrittura, ha sin da subito riscosso l’interesse di clienti storici ma anche di nuovi amici, che appresa la notizia, incuriositi, sono immediatamente passati ad acquistare qualche libro passando ancora parola.

“Sono estremamente soddisfatta di come questa iniziativa, un sogno che coltivavo da diversi anni e che oggi sono riuscita a far diventare realtà, abbia riscosso tanto interesse – racconta Barbara Ghelarducci del Rifugio degli Elfi – in pochissimo tempo, grazie anche ai preziosi consigli di frequentatori abituali e amici, ho ampliato sempre di più la selezione di libri disponibili, anche con molte novità fresche di stampa. Non appena termineranno tutte le restrizioni dettate dalla pandemia e potremo tornare ad una completa normalità, avremo modo di organizzare anche appuntamenti specifici dedicati ai libri e agli autori emergenti del territorio, con veri e propri incontri letterari, oltre al ritorno degli ‘aperitivi con delitto’, un’iniziativa alla quale sono estremamente affezionata e che curo in prima persona”.

“Non solo libri nuovi – prosegue Barbara – ma con l’avvio dell’iniziativa abbiamo voluto dare spazio anche ad una selezione, molto accurata, di libri usati, tutti ovviamente in perfetto stato. Venendo qui al Rifugio degli Elfi sarà un piacere guidarvi nella scelta migliore e del libro che più rispecchia i vostri gusti”.

Il Rifugio degli Elfi dunque, con questa straordinaria novità commerciale, rappresenta anche un luogo ideale dove poter fare un regalo sicuramente sempre gradito e utile come è un libro. In un ambiente familiare, all’interno dell’area pedonale di Piazza Risorgimento a Cerveteri, Barbara vi aspetta con la sua simpatia e i suoi modi gentili e accoglienti, non solo per prepararvi una gustosissima colazione o una gradevole pausa caffè, ma anche con una vasta gamma di libri. Da acquistare, da leggere direttamente al tavolo se volete oppure da poter regalare ad un amico o una persona cara.

“Con l’arrivo della bella stagione – prosegue Barbara – torneremo ovviamente a vivere anche maggiormente lo spazio esterno del bar. Sarà ancora di più un piacere leggere un buon libro, coccolandosi con qualcosa di rinfrescante e gradevole all’interno del Centro Storico della nostra Cerveteri”.

Per informazioni o per prenotare la copia di uno o più libri, è possibile chiamare il numero 069943140. Il Rifugio degli Elfi è aperto ogni giorno, dal lunedì al sabato dalle ore 08:00 alle ore 20:00.

Il caffèlibreria del Rifugio degli Elfi a Cerveteri è un successo, in arrivo tante altre novità