Il 19 gennaio a Ladispoli "Fermate la strage! La situazione umanitaria a Gaza" • Terzo Binario News

Organizzata dall’Anpi presso il centro culturale Adelante di via Rimini 10

“Fermate la strage! La situazione umanitaria a Gaza

19 gennaio 2024 ore 18 Centro Culturale Adelante – Via Rimini 10 – Ladispoli

Interverranno:

Fabrizio De Sanctis – ANPI Nazionale

Youssef Salman – Associazione Amici della Mezza Luna Rossa Palestinese

Vera Pegna – attivista e scrittrice

Modera Angelo Colone – presidente della sez. ANPI Ladispoli – Cerveteri

Eventuali domande dei presenti ai relatori.

La sezione ANPI di Ladispoli e Cerveteri “Domenico Santi” organizza un incontro per aggiornare i cittadini sulla situazione umanitaria a Gaza e chiedere, anche nel nostro piccolo, che cessi il massacro di civili.

Ribadendo la ferma condanna per l’azione criminale di Hamas già espressa dai nostri organismi a tutti i livelli fin dai fatti dell’8 ottobre scorso, non possiamo che condividere anche la ferma condanna della spropositata punizione collettiva messa in atto nei confronti dell’intero popolo palestinese, incompatibile con qualsiasi richiamo al diritto di difesa dello Stato di Israele, con i diritti umani, con le norme del diritto internazionale e con le stesse leggi internazionali di guerra.

Accogliendo l’invito espresso dalla presidenza del provinciale di Roma aderiamo alla campagna SOS GAZA, per la raccolta di fondi da destinare alla Mezzaluna Rossa palestinese per la quale ci adopereremo.

E’ invitata la cittadinanza, le forze politiche e sindacali e le associazioni del territorio.

Per chi volesse versare autonomamente la propria offerta ci sono 3 modalità sotto descritte, altrimenti è possibile versare l’offerta direttamente il 19 all’iniziativa.

Il direttivo della sezione ANPI di Ladispoli e Cerveteri “Domenico Santi”

1- BOLLETTINO di conto corrente postale n. 62237201 intestato alla:

Associazione Amici della Mezza Luna Rossa Palestinese, con la causale “SOS GAZA”

2- Postagiro online dal proprio conto Bancoposta al conto Bancoposta n. 62237201

3- Bonifico bancario, dalla propria banca, specificando il codice IBAN: IT69D0760103200000062237201

Anpi Cerveteri Ladispoli