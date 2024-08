Garantiti soltanto i servizi di Polizia locale e di Stato civile per le denunce di morte

Si informa che, per effetto del decreto del Sindaco numero 16 del 08/08/2024, in data 16 agosto 2024 (venerdì) gli uffici comunali saranno chiusi salvo garanzia dei servizi essenziali, di reperibilità, di Polizia locale e di Stato civile per le denunce di morte.