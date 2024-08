AgriFerociLaziali a Tarquinia lanciano la campagna Io Compro Locale • Terzo Binario News

Io Compro Locale! Con questo slogan è stata lanciata la potente campagna di sensibilizzazione ideata dal gruppo degli AgriFerociLaziali in collaborazione con la Cooperativa Pantano.

L’idea del gruppo di ragazzi e ragazze, provenienti tutti dal mondo dell’agricoltura locale, è quella di sensibilizzare i cittadini tarquiniesi e i turisti, in questo periodo in tantissimi in città, al consumo di prodotti del territorio.

Inoltre, dopo le novità sul Piano Mattei, è forte la volontà si accendere i riflettori sul grano e sulla pasta di qualità italiana e specialmente tarquiniese.

Insomma: perchè comprare prodotti di qualità scadente, o che hanno fatto centinaia di km per arrivare da noi (con ricadute sensibili anche in tema ambientale) se invece possiamo consumare prodotti di altissima qualità aiutando al contempo l’economia locale e garantendoci la certezza di avere nel piatto qualcosa di controllato e prodotto con competenza ed amore?

Tarquinia è famosa per le sue produzioni cerealicole, e può vantare paste eccellenti di varie aziende, oltre alla più nota e buonissima Etruschella della Cooperativa Pantano.

SOSTENIAMO LA NOSTRA AGRICOLTURA… e mettiamoci tutti al fianco degli Agri Feroci Laziali!”