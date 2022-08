Il 13 agosto "Stelle in fattoria" con gli Astrofili di Palidoro • Terzo Binario News

Il 13 agosto alle ore 21 il Gruppo Astrofili Palidoro vi da appuntamento presso la Fattoria Rinaldi in Via della Cadutella 154 a Tragliatella per una serata magica.

Quest anno, per la presenza di una Luna accecante che non consentirà la facile osservazione delle Perseidi (così si chiamano le stelle cadenti di Agosto), sarà possibile ammirare i bellissimi pianeti Giove e Saturno con i telescopi.

La serata sarà arricchita da una degustazione dei prodotti della fattoria e da spiegazioni con slides interattive.

Per partecipare è obbligatorio prenotare al 3471369395 e il contributo dell’intera serata è di 10 euro.