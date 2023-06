Igiene Urbana Cerveteri, le modifiche ai servizi previste per venerdì 30 giugno • Terzo Binario News

Il Sindaco Gubetti: “Giorni cruciali per il servizio, subentro della nuova Ditta porterà molte migliorie”

Approfittando del subentro della nuova Ditta di Igiene Urbana che avverrà il 1 luglio, oggi, mercoledì 28 giugno sono iniziati i lavori per il restyling del Centro di Raccolta Comunale, che quindi è chiuso per alcuni giorni, interventi realizzati a costo zero per il Comune di Cerveteri grazie a un finanziamento di Città Metropolitana di Roma Capitale pari a 100mila euro.

Nei prossimi giorni invece, al fine di agevolare il passaggio di consegne tra l’azienda uscente e la subentrante, il servizio di igiene urbana subirà alcune piccole modifiche.

Nella giornata di venerdì 30 giugno non verrà effettuato il servizio di raccolta porta a porta per le utenze non domestiche.

Nella zona di Case Sparse 2 il ritiro dell’organico, solo per venerdì 30 verrà anticipato alle ore 08:00 del mattino. Pertanto, l’utenza è invitata ad esporre il mastello corretto già la sera prima, ovvero giovedì 29 giugno. Infine, sempre venerdì 30 giugno, non ci saranno le Isole Ecologiche Mobili delle Frazioni di Sasso e Due Casette.

“Si tratta di giornate importantissime sul fronte dell’igiene urbana della nostra città – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – l’aggiudicazione del servizio alla nuova Ditta porterà importanti miglioramenti ad un settore che interessa in maniera diretta la quotidianità dei cittadini e il decoro della nostra città. Le piccole modifiche ai servizi di questi giorni rappresenteranno occasione per dare opportunità alla Rieco spa, di insediarsi immediatamente a pieno regime e iniziare a svolgere il proprio lavoro. Con l’occasione, auguro alla nuova Ditta e a tutto il personale impiegato nell’igiene urbana un ottimo e proficuo lavoro”.