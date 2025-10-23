I Signori del Buio di Marco Milani approda al Senato • Terzo Binario News

Mercoledì, 5 novembre 2025, nella sala Caduti di Nassirya, presso il

Senato della Repubblica, alle ore 17.00, si terrà la Conferenza Stampa

della presentazione del Romanzo Storico I Signori del Buio di Marco

Milani, opera che racconta il dramma delle Foibe e degli esuli

Istriani, Giuliani, Dalmati, sotto forma di romanzo di narrativa e

quindi accessibile a tutti.

Su iniziativa del senatore Andrea De Priamo, dato l’alto valore

storico dell’opera, è stato scelto un sito istituzionale per la

Conferenza Stampa della presentazione, alla quale parteciperanno

personalità istituzionali e politiche.

Oltre all’Autore, saranno presenti e dialogheranno con lui: Sen.

Andrea De Priamo, Sen. Francesca Tubetti, il Direttore

dell’Archivio-Museo di Fiume – Società studi fiumani, Prof. Marino

Micich, il Capo Segreteria Tecnica del Ministero della Cultura Dott.

Emanuele Merlino e l’Editore, Luoghinteriori Edizioni, Antonio Vella.

Modera Maurizio Cuoci.

Marco Milani si è affermato come autore già nel 2016, con l‘uscita de

L’Inverno del Pesco in Fiore, grande successo di pubblico e critica,

romanzo storico che attraversa tutto il XX secolo.

Nel 2022 è stata la volta del pluripremiato L’Ultimo Approdo di

Caravaggio, altro romanzo storico questa volta dedicato al grande

artista lombardo.

I Signori del Buio, racconta le vicende della famiglia Viganò, che nel

giro di poche ore (l’8 settembre del 1943) si trova a passare dalla

vita paradisiaca vissuta fino ad allora, all’inferno, con i partigiani

titini a caccia di italiani da giustiziare usando le foibe. Un

racconto avvincente, relativo a un fatto storico fino a pochi anni fa

ignorato dai più, che ha avuto il giusto riconoscimento con

l’istituzione del giorno del Ricordo (il 10 febbraio, grazie alla

Legge 92/2004) ma che riserva colpi di scena e una trama coinvolgente.

Lo scrittore ladispolano è entrato ormai a pieno titolo, nel circolo

ristretto degli autori italiani affermatisi in questi ultimi anni a

livello nazionale e questo notevole nuovo romanzo ne è la migliore

conferma.