I resti dell'auto di Falcone in mostra a Civitavecchia • Terzo Binario News

Dal sangue versato al sangue donato: tappa a Civitavecchia per Donatori Nati e la Teca contenente i resti della Quarto Savona 15, l’auto nella quale morirono gli uomini della scorta del giudice Falcone il 23 maggio del 1992, quando una strage per mano mafiosa cancellò le loro vite, ma non il loro esempio e la loro memoria .

A bordo della Fiat Croma QS15 viaggiavano gli agenti della scorta Rocco Di C illo, Vito Schifani ed Antonio Montinaro.

Memoria e Solidarietà sono questi gli obiettivi del progetto di DonatorinatiNati Polizia di Stato e Vigili del Fuoco e QS15, nato l’8 settembre 2023 . Un progetto che sprona i giovani a riflettere e a partecipare attivamente alla donazione del sangue e sul rispetto della memoria e della legalità. Dalle ore 08.00 in Piazzale Pietro Guglielmotti sarà possibile donare il sangue accolti da personale medico specializzato a bordo di un ‘autoemoteca della Croce Rossa Comitato Roma Capitale

A seguire alle ore 10.00, sempre in Piazzale Guglielmotti, lo svelamento della Teca QS15. Alle ore 10:30 l’ incontro con gli studenti presso la “Sala Pucci” del Palazzo Comunale, a moderare l’ incontro Fabrizio De Jorio giornalista Rai.

“Il nostro obiettivo è promuovere la cultura della donazione del sangue e far maturare nei giovani il concetto di solidarietà , affinché seguano il nostro esempio e si sentano sempre più coinvolti nel volontariato ” – afferma Claudio Saltari Presidente Nazionale DonatoriNati Polizia di Stato e Vigili del Fuoco.

Continua senza sosta l’opera infaticabile della signora Tina Montinaro, che porta in tutta Italia la sua testimonianza alimentando i valori di giustizia e legalità :

” Non voltiamoci mai dall’altra parte. Se ci prendiamo cura dell’altro non ci sarà più nessuno che rimarrà indietro nel momento del bisogno”- afferma Tina Montinaro Presidente della QS15 e moglie dell’agente di scorta Antonio Montinaro ucciso nell’attentato di Capaci.